مودل روز تحتفل بعيد ميلادها.. راقصة تعري وشمبانيا!

كعادتها، لا بد أن تثير الفاشينيستا السعودية مودل روز الجدل سواء باختيارها إطلالات تتسم بالجرأة والإثارة، أو بحركاتها الراقصة، أو حتى بتصريحاتها المستفزة.

مودل روز تحتفل بعيد ميلادها

وفي عيد ميلاها، اختارت روز إشعال الأجواء الصاخبة برفقة أصدقائها واعتماد إطلالة جريئة، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام مقطع فيديو يتضمن لمحات عن الحفل، فنلاحظ وجود قوارب من أطباق السوشي، والديكورات الوردية، والإضاءة الخافتة الأرجوانية، بالإضافة إلى راقصة تعري ترتدي لانجوري أسود، ونادلات يرتدين زي الكيمونو الصيني ليتناسب مع موضوع السوشي.

كما تضمنت قائمة الطعام والمشروبات أنواعًا من الكحول مثل الشامبانيا والتيكيلا، وأطباق مختلفة من الأطعمة.

ويبدو واضحًا أن روز لا تهتم بأراء وانتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أرفقت الفيديو بتعليق: "إنه عيد ميلادي.. أفعل ما يحلو لي، أرتدي ما أريد، سأحتفل الليلة".

وارتدت روز فستانًا باللون الأرجواني الفاتح يتألف من قطعتين: توب سترابلس ذو شيالات سباغيتي رفيعة، وتنورة قصيرة تصل لأعلى الفخذ.

ولا يخلو الأمر من جلسة تصوير في هذه المناسبة، حيث ارتدت فستانًا أرجوانيًا قصيرًا بقصة السترابلي، بينما جاء تصميمه غريبًا من ناحية الصدر، ونسَّقته بقفازات طويلة، في حين أمسكت بقالب الحلوى بين يديها، وتظاهرت بنفخ الشموع.

مودل روز تطلق علامتها التجارية الخاصة

ويتزامن احتفالها بعيد ميلادها مع إطلاق علامتها التجارية، التي حمَّست متابعيها لها قبل يوم، حيث شاركت مقطع فيديو ترويجي لعلامتها، وطلبت من المتابعين تخمين المنتج الذي تستعد لطرحه.

وبدأت تكهنات المتابعين، فمنهم من رأى أنها تستعد لإطلاق منتج أحمر الشفاه،و ظلال عيون، وبرونز. في حين كان للآخرين رأي آخر، إذ يعتقدون أنها ستطلق خط أزياء خاص بها.



