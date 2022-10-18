(موريكس دور) تمنح كارول سماحة جائزة نجمة الغناء اللبناني لهذا العام

حصدت النجمة كارول سماحة جائزة نجمة الغناء اللبناني للعام وأفضل أغنية لبنانية عن أغنية (فوضى)، من مهرجان (موريكس دور في دورته الـ22 والذى يحمل عنوان (انهض يا لبنان).

و حقق حفل (الموريكس دور) نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية منذ انطلاقته الأولى قبل 22 عاماً، وذلك في لبنان، وهو مهرجان شامل بسبب الجوائز المختلفة التي لا تعتمد فقط على التكريم في المجالات الفنية المختلفة التي من بينها الغناء والتمثيل والإخراج، حيث إن هناك جوائز تعتمد على آراء النقاد بالإضافة إلى تصويت الجماهير.

يُذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، هو فيديو كليب أغنية (إجازة) من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.