كارول سماحة تتعرض للهجوم بعد تأيدها فكرة المساكنة

تطرقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن العدي من جوانب حياتها الشخصية والفنية، وأعربت عن رأيها بمواضيع جدلية مختلفة من بينها فكرة المساكنة دون عقد شرعي.

كارول سماحة والمساكنة

أوضحت كارول سماحة أنها ليست ضد فكرة المساكنة، فبرأيها زواج الفرد من عدمه وجهين لعملة واحدة، وقالت: "أنا مش ضد المساكنة إذا كان الشخصين يعيشوا نفس طريقة التفكير، لكن لو في الخفاء أو في المجتمعات العربية الطرفين مش هيرتاحوا.. المساكنة مش فكرة سيئة".

وتابعت أن الأديان تحرم المساكنة، باعتبار أنها أساس انفلات المجتمع، لترد على ذلك: "عارفة إن الأديان بتتدخل وبتقول لا الدنيا بتفلت، بس أنا شايفة إن الدنيا فلتانة بجواز ومن غير جواز.. في ضياع وكبت عند الشباب".

وتعرضت كارول للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فعلَّقت إحداهن: "فلتانة ولا مو فلتانة يكفي انه الانجاب بالحلال وفي حال الطلاق في عدة تمنع خلط الدنيا ببعضها".

وأضافت أخرى: "العلاقات قبل الزواج تسمى زنى مهما تحاولوا تغيير مسمياتها وتجميلها".

كارول سماحة وضربها إليسا

كما كشفت كارول حقيقة ضربها للمطربة اللبنانية إليسا في كواليس تصوير برنامج المسابقات الشهير The X Factor، والتي كانت ضمن أعضاء لجنة تحكيمه، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وسألت الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج "حبر سري" ضيفة حلقتها الفنانة كارول سماحة بطريقة غير مباشرة عن حقيقة ما تم تداوله حول ضربها للمطربة إليسا قائلة: "ايه حقيقة ضربك لنجمة لبنانية كبيرة فى كواليس برنامج مسابقات شهير؟" ونفت كارول هذا الكلام قائلة: "هذا الكلام غير صحيح بالمرة".

وأضافت كارول خلال الحلقة أنه كان هناك مشادات كثيرة بينهما أمام الجمهور المتواجد داخل الاستديو وهو ما جعل البعض يختلق قصة ضربها لها، إلا أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.