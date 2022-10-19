موسم الرياض يجمع إليسا وهيفاء وهبي لأول مرة في حفل "فوق الخيال"

أعلنت شركة روتانيا للصوتيات والمرئيات عن حفل غنائي يجمع النجمتين اللبنانيتين هيفاء وهبي وإليسا، والذي سيقام ضمن فعاليات موسم الرياض في دورته الثالثة.

نانسي عجرم وإليسا في موسم الرياض

ونشرت شركة روتانا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" البوستر الإعلاني للحفل الغنائي المقرر إقامته بتاريخ 28 أكتوبر المقبل في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وكتبت: ""مسرح واحد يجمع ملكة الإحساس إليسا والنجمه الجاهيرية هيفا وهبي لأول مرة في حفل فوق الخيال وإللي ما يصير بموسم الرياض يصير قريباً بنعلن عن موعد طرح التذاكر".

كما نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، تغريدة يعلن من خلالها الأخبار السارة عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق الفعاليات في موسم الرياض".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي



وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من اجتماع الفنانتين، لأنه الحفل الأول الذي يجمعهما على ذات المسرح، فكتبت إحداهم: "حتى بالاحلام صعبه تصير".

وأضافت أخرى: "حققت حلمي اليسا وهيفاء بيكونون قدام عيوني".

وأعربت إحداهن عن سعادتها لانضمام الفنانتين، وعلَّقت إحداهن: "الموسم هيكون نار ودي البدايه بألمع نجوم العالم العربي اليسا وهيفاء".

موسم الرياض

ومن المقرر أن ينطلق موسم الرياض يوم الجمعة القادم بتاريخ 21 أكتوبر، ويتوقع أن تشهد هذه النسخة أكبر حضور جماهيري مقارنة بسابقيه؛ نظرًا لتسهيلات القدوم إلى المملكة العربية السعوديةوتواجد الآلاف المشجعين من مختلف بقاع العالم لحضور كأس العالم قطر الشهر المقبل.

وأطلق على الموسم شعار "فوق الخيال"، فيما حمل موسم 2021 شعار "تخيل أكثر"، وموسم 2019 الذي كان شعاره "تخيل".



