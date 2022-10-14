بعد مضي سنوات: كارول سماحة تكشف حقيقة ضربها لإليسا!

كشفت الفنانة كارول سماحة حقيقة ضربها للمطربة اللبنانية إليسا في كواليس تصوير برنامج المسابقات الشهير( the x factor ) والتي كانت ضمن أعضاء لجنة تحكيمه، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.

وسألت الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج (حبر سري) ضيفة حلقتها الفنانة كارول سماحة بطريقة غير مباشرة حقيقة ما تم تداوله حول ضربها للمطربة إليسا قائلة: (ايه حقيقة ضربك لنجمة لبنانية كبيرة فى كواليس برنامج مسابقات شهير؟) ونفت كارول هذا الكلام قائلة: (هذا الكلام غير صحيح بالمرة).



وأضافت كارول خلال حلقة اليوم من البرنامج أنه كان هناك مشادات كثيرة بينهما أمام الجمهور المتواجد داخل الاستديو وهو ما جعل البعض يختلق قصة ضربي لها إلا أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.

يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، كانت أغنية (إجازة) التي تم طرحها بطريقة الفيديو كليب على (يوتيوب).

وظهرت كارول بأكثر من إطلالة في كليب أغنية (إجازة)، وقدمت لوحات استعراضية راقصة رفقة فريق من الراقصين، وهي من إخراج بتول عرفة.