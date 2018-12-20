تعرف على موعد ولادة نانسي عجرم و الأسماء المقترحة لمولودتها

موعد ولادة نانسي عجرم و الأسماء المقترحة لمولودتها

تم مؤخراً الكشف عن موعد ولادة نانسي عجرم لطفلتها الثالثة، حيث تستعد للدخول في عطلة الأمومة التي ستوقف من خلالها عدد من أنشطتها الفنية التي تحتاج لمجهود كبير مثل حفلات اللايف والظهور التليفزيوني.

فقد أكد جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم أنها ستضع طفلتها الثالثة في بدايات شهر فبراير/شباط المقبل، أي بعد أقل من شهر ونصف من الآن، موضحاً أنها ستقوم خلال أيام بطرح أغنية فردية بمناسبة أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة، حسب موقع مجلة ليالينا.

على الجانب الآخر، لم تكشف بعد النجمة اللبنانية عن الاسم الذي اختارته لابنتها الثالثة، حيث كانت قد طلبت من جمهورها التدخل واقتراح اسم عليها، فاختار الكثيرون أسماء بسيطة مثل قمر ونور ولميس، بينما اقترح البعض أسماء غريبة مثل سيمازا الذي يعني القمر أو ديناميس الذي يعني الشمس.