"موفنغ أون فرايداي" مع "موريست إيمون و جايسون دي"

بعد النجاح الكبير الذي حصده حفل "هوغت فرايداي" الموسيقي في العام الماضي، يعود الحفل بنسخته الجديدة هذا العام وبعنوان "موفنغ أون فرايداي". يستضيف نادي النصر ليجرلاند النسخة الثانية من الحفل الذي يُحييه كل من المغنيين المحبوبين "موريست إيمون" و"جايسون دي".



"موريست إيمون" هي مغنية فلبينية، بدأت مسيرتها الفنية بعمر 14 عاماً وذلك بعد مشاركتها في برنامج "ستار فاكتور" للمواهب على قناة "تي في 5" التلفزيونية. كما شاركت في برنامج "ذا فويس أوف فليبين" لتصبح في ما بعد مشهورة عالمياً. أما "جايسون دي" فقد حصد شهرة واسعة بعد فوزه بلقب "ذا فويس أوف فليبين" في موسمه الثاني. أطلق ألبومه الأول في العام 2015، الذي قدّم فيه الأغنيتين الشهيرتين بعنوان "كوت إن ذات فيلينغ" و"ميلاغرو".

التاريخ 20 سبتمبر 2019 الفئة ترفيه حيّ الموقع النصر ليجرلاند رسم الدخول 80 - 300 درهم الدخول 6 مساءً