موقع أجنبي يكشف ثروة أحلام.. المبلغ خيالي!

تعتبر الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي من النجمات الثريات، فدائمًا ما تستعرض مجوهراتها المرصعة بالألماس والأحجار الكريمة وسياراتها الفارهة ومنازلها الفاخرة.

وكشف موقع Celebrity Net Worth في تقرير له عن مقدار ثروة أحلام الشامسي المنقولة وغير المنقولة وقدرها بمبلغ خيالي بخلاف ممتلكاتها الخاصة، حيث تصل إلى 25 مليون دولار فضلًا عن امتلاكها طائرة خاصة وقصورها الفارهة المنتشرة في دبي ولبنان وباريس ولندن، إضافة إلى أسطول سياراتها من أفخم العلامات التجارية.

والجدير بالذكر أن أحلام ارتدت عقدًا مصممًا خصيصًا لها يبلغ سعره 2 مليون دولار، كما تنفق آلاف الدولارات على إطلالاتها في برامج التلفزيونية التي تشارك بها، فهي تبتاع أزيائها من أشهر العلامات التجارية، وفي إحدى المرات ارتدت فستانًا يبغ سعره مليون و 300 ألف دولار في برنامج "آراب آيدول" عام 2012.

ساعة أحلام الأغلى في العالم

وتمتلك أحلام ساعة باهظة الثمن تعتبر من أغلى 3 سعات في العالم، وهي ساعة روليكس مصنوعة من الذهب الأبيض يصل وزنها إلى 18 قيراطاً ومرصعة بفصوص الألماس من الجانبين، ويبلغ سعرها 485,350$.

تكلفة فاتورة هاتف أحلام



وسابقًا، كشفت أحلام خلال برنامج Carpool Karaoke Arabia أن فاتورة هاتفها وصلت إلى 1000 دولار في يوم واحد أيام الحب والغرام، وأشارت أنها تستاهل.

وعلَّق أحد المستخدمين: "هذه الفاتورة الباهظة توحي أن المكالمات الغرامية ليست بقيمتها المادية لكن بقيمتها المعنوية وبالإحساس الصادق الذي ينبع من أعماق القلب ، والفنانة الغالية أحلام تستاهل أكثر".