ميا خليفة تصدم الجمهور بطريقة دعمها للبنان..والجمهور "أشرف من غيرها"!

نجمة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة لم تصمت كما فعلها غير بعد الإنفجار الكبير الذي أصاب مرفأ بيروت وراح ضحيته الآلاف بين إصابات وشهداء.

ميا أطلقت بدورها حملة كبيرة من حسابها في إنستجرام وطلبت من المتابعين أن يتبرعوا بمبالغ مالية من أجل أن يساعدوا الذين تشردوا بسبب هذه الكارثة والذي وصل عددهم لـ 300 ألف شخص.

خليفة وخلال فترة قصيرة تمكنت من جمع أكثر من 100 آلف دولار أمريكي، وسوف تستمر بالحملة لمدة أيام ليتم بعدها تحويل المبلغ إلى إحدى الجمعيات في لبنان بهدف المساعدة.

الجمهور بدوره أُعجب بالمبادرة التي أطلقتها ميا بالرغم من أنها ممنوعة من دخول عدة دول عربية وعلقوا بـ "أشرف من غيرها الي ما حرك ساكن".

يذكر أن خليفة كانت قد منعت من دخول البلدان العربية بسبب الأفلام الإباحية التي شاركت بها وكان فيها إهانة للدين، إلا أنها أعلنت منذ سنوات إعتزالها وأنها كانت مجبرة في ذلك الوقت للقيام بهذه الإهانات في الأفلام وأن تجربتها في هذا المجال لم تتجاوز عدة أفلام ولم تتوقع أن تنتشر بهذا الشكل، كما أنها عبرت عن ندمها عن تصرفاتها وأنها لا تستطيع أن تمحي الماضي ولكن ستعمل على تحسين المستقبل.

ميا تعيش قصة حب كبيرة مع الشيف الأسترالي المدعو "روبرت"، وكان من المفترض أن يتم الزواج خلال شهر 6 من العام الحالي إلا أن جائحة كورونا أجلت الموضوع إلى أجل غير مسمى.



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