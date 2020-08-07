نادين نسيب نجيم إلى غرفة العمليات مجدداً..وفيديو مرعب للحظة إصابتها!

الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ما تزال في غرفة المستشفى بعد إصابتها في إنفجار مرفاً بيروت وترميم وجهها بـ 40 غرزة.

إصابة نادين في وجهها من الواضح أنها بالغة فبعد أن إستغرقت عمليتها الأولى 6 ساعات ها هي تنقل مجدداً إلى غرفة العمليات وخضعت لعملية مدتها ساعة ونصف.

منذ ساعات شاركت نادين فيديو للحظة الإنفجار الذي حدث بالقرب من بيتها، وأظهرها الفيديو وهي تصور بواسطة هاتفها قبل أن ترمي بعيداً من قوة الإنفجار وصوت صراخها كان واضحاً.

نجيم كانت قد روت سابقاً أنها بعد الإنفجار خرجت ركضاً إلى الشارع عبر النزول 22 طابقاً من سلم الطوارئ وهي حافية القدمين والدم يغطي وجهها وجسدها، وأضافت أنها إستنجدت بأحد المارة الذي نقلها بسيارته وأوصلها للمستشفى.

يذكر أن نادين خصصت حماية خاصة من أجل منع أي شخص غير الأطباء والأهل من دخول غرفتها خوفاً من الصحافة أو أي شخص قد يسرب صور وجهها. أما عن أولادها فلحسن الحظ كانوا يومها برفقة والدهم وإلا كانت المصيبة أكبر عليها.

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