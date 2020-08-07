نادين نسيب نجيم إلى غرفة العمليات مجدداً..وفيديو مرعب للحظة إصابتها!

الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ما تزال في غرفة المستشفى بعد إصابتها في إنفجار مرفاً بيروت وترميم وجهها بـ 40 غرزة.
إصابة نادين في وجهها من الواضح أنها بالغة فبعد أن إستغرقت عمليتها الأولى 6 ساعات ها هي تنقل مجدداً إلى غرفة العمليات وخضعت لعملية مدتها ساعة ونصف.
منذ ساعات شاركت نادين فيديو للحظة الإنفجار الذي حدث بالقرب من بيتها، وأظهرها الفيديو وهي تصور بواسطة هاتفها قبل أن ترمي بعيداً من قوة الإنفجار وصوت صراخها كان واضحاً.
نجيم كانت قد روت سابقاً أنها بعد الإنفجار خرجت ركضاً إلى الشارع عبر النزول 22 طابقاً من سلم الطوارئ وهي حافية القدمين والدم يغطي وجهها وجسدها، وأضافت أنها إستنجدت بأحد المارة الذي نقلها بسيارته وأوصلها للمستشفى.
بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله الف مرة عطاني القوة انزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على اول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل ارض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية شكراً يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى 🙏🏻🙏🏻
يذكر أن نادين خصصت حماية خاصة من أجل منع أي شخص غير الأطباء والأهل من دخول غرفتها خوفاً من الصحافة أو أي شخص قد يسرب صور وجهها. أما عن أولادها فلحسن الحظ كانوا يومها برفقة والدهم وإلا كانت المصيبة أكبر عليها.
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