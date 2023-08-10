ميرا مخايل تكذب محمد عطية.. "الدين ليس السبب"

كَّذبت المغنية اللبنانية ميرا مخايل حبيبها السابق الفنان المصري محمد عطية، الذي صرَّح أن انفصالهما كان أساسه اختلاف دينيهما، وذلك بعد علاقة حب دامت لسنوات بعد انتهاء برنامج المواهب "ستار أكاديمي".

ميرا مخايل تكذب محمد عطية

وشاركت مخايل مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" مُشيرةً إلى أن انفصالها عن عطية لا علاقة له بدينهما، فلو كان الأمر كذلك لما ارتبطا ببعضهما منذ الأساس.

ولفتت إلى أن هناك العديد من الأمور التي أدَّت إلى انفصالها، إلَّا أنها لا توَّد التطرق لها بسبب مرور سنوات على انفصالهما، لكن نفت أن يكون الموضوع له علاقة بالدين.

وقالت: "أنا ما بلومو لمحمد.. مرق فترة طويلة وبكون نسي.. انفصلنا لاسباب كثيرة مارح اتداولا..و ماكان السبب ديني".

وشددت مخايل أن انفصالها عن عطية لم يؤثر سلبًا على علاقتهما، بل لا يزالان صديقين ويكنان الاحترام لبعضهما البعض.

وقالت: "علاقة الصداقة ماتغيرت بمرور هالوقت.. وفي مودة ومعزة بيناتنا".

محمد عطية يتحدث عن علاقة بميرا مخايل

وفي وقت سابق، كشف عطية، خلال لقاء له في أحد اللقاءات الإذاعية، أن علاقته بميرا استمرت لـ3 سنوات والنصف بعد انتهاء البرنامج: "كنت بحبها فعلًا في برنامج ستار أكاديمي، وفضلنا 3 سنين ونص متصاحبين بعد برنامج ستار أكاديمي، وهي دلوقتي متجوزة وهي صديقة رائعة".

وعن سبب الانفصال، كشف عطية أنه يعود لاختلاف الأديان، رغم أنه لم يكن لديه أي مشكلة في الارتباط بها، قائلًا: "عندي اعتقاد شخصي إنه الحب بنزرع في الإنسان من ربنا، فما اعتقدش ربنا حيتضايق لو إنت انتهيتي مع شخص بحبك وبتحبيه وبتعملوا حياة كويسة وبتعملوا بيت كويس، وبتعاملوا الناس كويس.. أصلًا في الآخر فكرة الدين هو عايز يهذب البشرية وتخليها تحب بعض".