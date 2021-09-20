ميرنا المهندس ارتدت الحجاب وخلعته وماتت بسبب سرطان القولون

ميرنا المهندس هي فنانة مصرية فارقت الحياة بعمر الشباب حيث توفيت عن 39 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، وشكلت وفاتها صدمة للوسط الفني المصري حينها.



ميرنا المهندس وزوجها

لم تتزوج المهندس في حياتها إلا أنها ارتبطت بقصة حب مميزة جمعتها بالفنان الشاب أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، وصلت العلاقة بينهما للخطوبة إلا أن زواجهما لم يتم بسبب مرض ميرنا ووفاتها لاحقًا.

أمير شاهين وميرنا المهندس

عاش أمير شاهين فترة طويلة من الحزن بعد وفاة حبه الأول كما كان يحرص أن يطلق عليها، ولم يفوت شاهين أي فرصة للحديث عن مدى عشقة لميرنا وتعلقه بها والحزن الذي لم يفارقه لفترة طويلة.

إلا أن أمير شاهين قرر أن يتجاوز هذا الحزن بعد مرور 5 سنوات على وفاة ميرنا المهندس ليعلن بعدها عن ارتباطه بالسيدة منة جاب الله والتي تزوجها مؤخرًا متجاوزًا أحزانه على حبيبته.



الفنانة ميرنا المهندس قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال المميزة ونذكر منها:

على صعيد التلفزيون:

مسلسل زهرة في حضن الجبل

مسلسل ضمير أبلة حكمت الذي عرض عام 1991

مسلسل ارابيسك عرض عام 1994

مسلسل ساكن قصادي عرض عام 1995

مسلسل أبو العلا 90 عرض عام 1996

الجزء الرابع من مسلسل ونيس عرض عام 1997

مسلسل سعد اليتيم عام 1997

مسلسل دقات الساعة عام 2000

مسلسل بنات افكاري عرض عام 2001

مسلسل نجمة الجماهير عرض عام 2003

مسلسل محمود المصري عرض عام 2004

مسلسل احلام عادية عرض عام 2005

مسلسل مباراة زوجية عرض عام 2006

مسلسل الباشا عرض عام 2008

مسلسل خاض جدا عرض عام 2009

مسلسل بره الدنيا عرض عام 2010

مسلسل عابد كرمان عرض عام 2011

مسلسل الامام الغزالي عام 2012

مسلسل اريد رجلًا وعرض عتم 2015

أما على صعيد الأفلام، من أبرز أعمالها:

فيلم مستر دولار عرض عام 1993 وقدمت شخصية نادية

فيلم يا تحب يا تقب عرض عام 1994 وقدمت شخصية شرويت

فيلم اغتيال فاتن توفيق عرض عام 1995 وقدمت شخصية شادية

فيلم عبده مواسم عرض عام 2006 وقدمت شخصية روني

فيلم أيظن الذي عرض عام 2006 وجسدت فيه شخصية مها

فيلم العيال هربت عرض عام 2006 وقدمت دور بحرية

فيلم يوم ما اتقابلنا عُرض عام 2009 وجسدت دور منى

فيلم بدون عنوان عرض عام 2009 بشخصية بسنت

فيلم الأكاديمية مَلَك عرض عام 2009

فيلم كلام جرايد الذي عرض عام 2014 وجسدت دور ياسمين

فيلم زجزاج عرض عام 2014 وشخصية رباب

فيلم جيران السعد عرض عام 2014 ودور ميريت



ميرنا المهندس بالحجاب:

بعد نجاحها في مسلسل بنات افكاري إلى جانب محمود مرسي وتوقع الكثير من النقاد لها ان تصبح نجمة بارزة فاجأت الراحلة ميرنا المهندس الوسط الفني وأعلنت اعتزالها وارتدائها الحجاب.

وعن أسبابها كشفت الراحلة لأحد المواقع حينها أنها لم تعتزل الفن ولكنها قررت الابتعاد لظروف خاصة بها، ومن أجل مراجعة نفسها عن ما قدمت في السنوات الماضية.

أما عن سبب ارتدائها الحجاب فقد كشفت الفنانة المصرية وقتها انها حلمت حلم شرح صدرها، وشعرت بعدها برغبة في ارتداء الحجاب، وتحدثت مع والدتها وشقيقتها في الأمر ودعمها بشكل كبير، وقالت إنها مستعدة للتمثيل في الحجاب على أن يراعي الدور فكرة الحجاب ويحترمه

إلا أن الفنانة الراحلة عادت وخلعت الحجاب بعد مدة وشاركت في عدد من الأعمال

وفاة ميرنا المهندس:

عانت الفنانة الراحلة من مرض التهاب القولون التقرحي منذ أن كانت بعمر الـ 14، وساءت حالتها حتى أصيبت بسرطان القولون، وعانت ميرنا المهندس مع المرض لفترة طويلة طوال سنوات حياتها

توفيت ميرنا المهندس في 5 أغسطس من عام 2015 بعد إجرائها عملية كبيرة في المركز الطبي العالمي، وشكلت وفاتها صدمة طبيرة لعائلتها وأصدقائها في الوسط الفني

تاريخ ميلاد ميرنا المهندس:

ولدت الفنانة الراحلة في 3 مايو من عام 1976



اخت ميرنا المهندس:

يتداول جمهور السوشال ميديا بين فترة واخرى صور للشابة إلهام المهندس شقيقة ميرنا المهندس مع التعليق على الشبه الكبير بين الشقيقتين

اخوات ميرنا المهندس:

للفنانة الراحلة شقيقة واحدة وهي الهام ولديها شقيق يدعى عادل عبدالفتاح محمد والذي سبق وأن تم اتهامه بتجارة المخدرات، وعند قيام الشرطة المصرية باقتحام منزله للقبض عليه تبيه أن والدته منى وهي والدة ميرنا ايضًا مطلوبة بتهمة قتل زوجها والد ميرنا، وقيل حينها أن القتل كان للدفاع عن النفس

ميرنا المهندس سبب وفاتها

توفيت ميرنا المهندس بمرض سرطان القولون