ميرنا وليد تكشف حقيقة زواجها من ملياردير.. وهذا سبب غيابها عن الوسط الفني

غابت الفنانة المصرية ميرنا وليد عن الشاشة التلفزيونية منذ خمس سنوات، لكنها عاودت الظهور من جديد خلال حلولها ضيفةً في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز.

ميرنا وليد تكشف أسباب غيابها عن الوسط الفني

تطرَّقت ميرنا وليد للحديث عن أسباب اعتزالها وكشفت تفاصيل عن حياتها الشخصية والزوجية، فقد أشارت إلى أن حملها وولادتها أبعداها عن الساحة الفنية، إذ رفضت العمل أثناء فترة حملها بطفلتها، كي تكرس وقتها لها ولتربيتها.

ففي حملها الأول، كانت تشارك الاستاذ نور الشريف أحد أعماله، وكانت في بداية حملها، لكن بسبب تأخر التصوير بدأت تظهر عليها علامات الحمل والانتفاخ، لذلك قرر مخرجوا العمل حذف بعض مشاهدها وتغير السيناريو.

وفي حملها الثاني، قررت التوقف نهائيًا عن التمثيل كي لا يحدث معها ما حدث سابقًا، وكانت توَّد العودة للعمل بعد ولادة طفلتها "مايا"، لكن أحداث الثورة أجلَّت الموضوع.

ميرنا وليد تتحدث عن مهنة زوجها

أما بشأن شائعات زواجها من ملياردير مصري، أشارت ميرنا أنها تزوَّجت شخص ملياردير بمشاعره التي يمنحها إياها، ولفتت إلى أنه موظف يعمل ككابتن طيران في خطوط "مصر للطيران"، ونفت أن يكون رجل أعمال أو يمتلك عملًا خاصُا.

وفي السياق ذاته، أكَّدت ميرنا أنها لا تمتلك عملًا سوى الفن وتحتاج المردود المالي منه، لكنها تمتلك الشجاعة لرفض أي عمل لا يعجبها، إذ أنها تشعر بالسعادة حين رؤية الأعمال التي قدمتها، لاسيما أن مشاركتها بهم جاء من حب واقتناع.

ميرنا وليد وعمليات التجميل

وحينما سئلت الفنانة ما إذا كانت توَّد إجراء عملية تجميل لبشرتها، أجابت أنها "أجبن" من أن تجري عملية تجميلية، كما لا تحب أن يتغيَّر شكل ملامحها، وتخاف من المضاعفات بعد التجميل، موضحة أنها ليست ضد تلك الإجراءات.



