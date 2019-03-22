ميرنا وليد

البوابة - خاص

أعربت الفنانة المصرية ميرنا وليد، عن سعادتها بحضورها تكريم واحتفالية عيد الأم، خاصة بعد أن جربت طعم الأمومة، لافتة إلى أن هذا الإحساس "عبقري".

وقالت ميرنا في لقاء خاص مع "البوابة": "وجدت نفسي فجأة أمًا، وينتابني شعور بالسعادة عندما أشاهد تكريم بناتي ونجاحهن".

وعن جديدها الفني، قالت الفنانة المصرية: "أشارك في مسلسل قيد عائلي، المقرر عرضه قريبًا، من إخراج تامر حمزة وإنتاج شركة مجموعة فنون مصر، والعمل يضم عددًا كبيرًا من نجوم مصر، على رأسهم الفنانة ميرفت أمين".

وأضافت: "أعشق ميرفت أمين، وهي تقدم في المسلسل دور والدتي، كما يشاركنا البطولة الأستاذ عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسي ومحمد رياض ونضال الشافعي وغيرهم".

وعن دورها في المسلسل قالت ضاحكة: "أجسد دورًا بعيدًا تمامًا عن الفتاة الرقيقة، ألعب شخصية شريرة أخشى أن يكرهها الناس ويلقونني بالحجارة في الشارع عند رؤيتي".

وفي نهاية حديثها، وجهت ميرنا وليد رسالة إلى الأمهات، بمناسبة عيد الأم، متمنية أن يحفظ الله كل أم لأبنائها، وكل سنة وأنتم طيبين".

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