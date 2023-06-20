ميرهان حسين تتراجع عن قرار الاعتزال: (مكنتش أقصد!)

البوابة-تراجعت الفنانة ميرهان حسين عن قرار اعتزالها الذي اتخذته مؤخرا، مشيرة إلى أنها كانت تمر بفترة صعبة، موجهة الشكر لكل من دعمها ووقف بجانبها بعد هذا القرار الذي اتخذته منذ عدة اسابيعلشعورها بقلة التقدير في الوسط الفني كما وصفت.

و شاركت ميرهان حسين مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع (انستغرام)، قائلة: (وحشتوني جدا، وأنا آسفة بجد إني اختفيت عنكم الفترة دي، بس اختفيت علشان كنت عايزة أرجع لكم أحسن من الأول، وكانستغرام، كنت محتاجة فترة أبقى فيها أحسن).

وبخصوص قرار اعتزالها مجال الفن قالت الفنانة: (بخصوص موضوع اعتزالي، مكنتش أقصد إني اعتزل الفن، كنت أقصد إني بعتزل السوشيال ميديا والناس لفترة، علشان عديت بفترة إحباط جامد الفترة دي).