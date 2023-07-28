ميرهان حسين تفيض جاذبية بإطلالة صيفية و بالفوشي

البوابة-شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها بموقع (انستغرام).

و ظهرت ميرهان حسين في الصور التي شاركتها بـ(جامبسوت) فوشي اللون، أبرز قوامها الممشوق وأنوثتها الطاغية، كما حرصت على وضع بعض لمسات المكياج الهادية والبسيطة المناسبة مع إطلالتها.

و انهالت على الفنانة تعليقات المتابعين التي جاءت كالتالي: (قمر وجميلة وجامدة جد، حلويات ، أخيرا القمر طلع من تاني، حلويات).

و كانت قد أثارت ميرهان حسين الجدل في الأيام الماضية بعد إعلانها الاعتزال وتراجعها عنه بشكل سريع لاحقا.