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ميرهان حسين تفيض جاذبية بإطلالة صيفية و بالفوشي

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 28 تمّوز / يوليو 2023 - 02:24
ميرهان حسين
ميرهان حسين

البوابة-شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها بموقع (انستغرام).

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ميرهان حسين

و ظهرت ميرهان حسين في الصور التي شاركتها بـ(جامبسوت) فوشي اللون،  أبرز قوامها الممشوق وأنوثتها الطاغية، كما حرصت على وضع بعض لمسات المكياج الهادية والبسيطة المناسبة مع إطلالتها.

و انهالت على الفنانة تعليقات المتابعين التي جاءت كالتالي: (قمر وجميلة وجامدة جد، حلويات ، أخيرا القمر طلع من تاني، حلويات).

ميرهان حسين

و كانت قد أثارت ميرهان حسين الجدل في الأيام الماضية بعد إعلانها الاعتزال وتراجعها عنه بشكل سريع لاحقا.

ميرهان حسين

 

كلمات دالة:ميرهان حسين

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