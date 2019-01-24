ميرهان حسين

شاركت الفنانة المصرية ميرهان حسين لقطات جديدة لها من آخر جلسة تصوير خضعت لها بعد خروجها من السجن، وكان الجمهور قد أبدى إعجابه بالصور وأشادوا بجمالها، حتى أن البعض شبهها بالنجمة العالمية كيم كارديشيان.

وتأتي جلسة التصوير هذه بعدما قضت ميرهان أسبوعين في السجن على خلفية القضية الشهيرة إعلاميًا باسم "كمين الهرم"، حيث قبلت المحكمة باستئناف حسين على حبسها عامين ونصف وقضت بتخفيف حبسها إلى أسبوعين فقط.

وفي ذات السياق، اضطر القائمون على مسلسل "علامة استفهام" للممثل المصري محمد رجب والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل لتأجيل مشاهد الممثلة ميرهان حسين التي تشارك في بطولة العمل، بسبب دخولها السجن لمدة أسبوعين.

الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين كانت مشاركتها في مسلسل "أيوب" مع الفنان مصطفى شعبان، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي لعام 2018.