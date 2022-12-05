ميريام فارس تتحدى جمهورها برقصة "توكو تاكا".. والجمهور يسخر

تحرص الفنانة اللبنانية ميريام فارس على تأكيد نجاح أغنيتها الخاصة بالمونديال "توكو تاكا"، التي تعاونت فيها مع النجم الكولومبي مالوما ومغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ميريام فارس تطلق تحدي "توكو تاكا"

ومؤخرًا، أطلقت ميريام فارس تحدٍ للأغنية عبر حسابها في "إنستغرام"، حيث تحدت الجميع على تقليد حركاتها الراقصة ذاتها التي أدتها في الفيديو المصوَّر لـ"توكو تاكا"، فوقفت على شرفة منزلها وبدأت بأداء الحركات من هز الخصر وتحريك الشعر ورفع إحدى القدمين أمام الكاميرا.

وأرفقت فارس الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "يلا حبيبي، هيا بنا نفعلها"، لحث متابعيها على مشاركتها فيديوهات لهم يرقصون على الأغنية.

ميريام فارس تتعرض للسخرية

وتعرضت فارس للانتقادات وموجة من السخرية، إذ رأى الكثيرون إلى أن إطلاقها مثل هكذا تحدي لأغنية لاقت هجومًا كبيرًا ليس له داعٍ من البداية، فكتبت إحداهن: "بدون ماتعملي تحدي رقص. كل العالم قلدتا بس باسلوب اخر ههه".

وأضافت أخرى: "خلص الي استحو ماتو الك عم يقولك ابيخ غنيه من وين حيجينا الخير قال الخير يجيكم"، وعلَّقت إحداهن: "ليش المشاهير لما جمهورهم ينتقد منهم. عمل يصيرو يكرروه. يعني مجاكرة هاي لو مكابرة قلنا اغنية سيئة ورقصة اسوء ليش. مستمرة تغنيها وتنشريها".