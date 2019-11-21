ميريام فارس تحصد مليون مشاهدة في مقطع تستعرض فيه لياقتها البدنية..شاهدوا الفيديو!

استعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس رشاقتها ولياقتها البدنية من خلال مقطع فيديو قامت بتصويره أثناء ممارستها لتمارين رياضية في حديقة منزلها، وقامت بمشاركته مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام وأرفقته بتعليق وجهت فيه نصيحة عامة عن الحياة.

ولاقى مقطع ميريام فارس أثناء ممارستها للتمارين الرياضية تفاعلًا لافتًا عبر إنستغرام، حيث أن عدد المشاهدات على المقطع وصلت لأكثر من مليون و200 ألف مشاهدة خلال يوم واحد فقط، وأكثر من ألفين تعليق، وعلقت النجمة اللبنانية على الفيديو قائلة: "حافظ على التوازن الجيد بين حياتك المليئة بالالتزامات وصحتك".

على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال ميريام فارس هو فيديو كليب "قومي" وحقق أكثر من 20 مليون مشاهدة عبر قناتها على موقع يوتيوب، ويأتي ذلك بعد غيابها فترة عن الساحة الفنية إثر تعرضها لوعكة صحية لم تذكر تفاصيلها أبعدتها عن الأضواء لمدة عام كامل.

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