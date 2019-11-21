أول ظهور لشيما الحاج في مهرجان القاهرة السينمائي بعد أزمة "فيديوهات خالد يوسف الإباحية"! (فيديو وصور)

تواجدت الفنانة المصرية شيما الحاج في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، وذلك بعد إطلاق سراحها مؤخرًا من السجن بكفالة مالية في قضية "فيديوهات خالد يوسف الإباحية" التي أثارت ضجة كبيرة العام الماضي في الشارع المصري والعربي.

ويعد هذا الظهور الأول لشيما الحاج بعد خروجها من السجن، حيث أطلت بفستان أسود مثير والتقطت الكاميرات الصور لها خلال وقوفها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي.





وكانت شيما الحاج قد تورطت في قضية فيديوهات خالد يوسف الفاضحة، وكان معها أيضًا الفنانة منى فاروق، وتم اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بعد أن انتشر لهما مقطع فيديو جنسي برفقة المخرج المصري.

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