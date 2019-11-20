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بالصور: صافيناز في أحدث جلسة تصوير بالمايوه على شواطئ شرم الشيخ

منشور 20 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 01:20
الراقصة صافيناز
الراقصة صافيناز

مرة جديدة، جذبت الراقصة الأرمينية صافيناز المقيمة في مصر الأنظار لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد خضوعها لجلسة تصوير جريئة خلال قضائها للإجازة في مدينة شرم الشيخ.

ونشرت صافيناز الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وظهرت مرتدية المايوه الذي يتكون من قطعتين أحدهم باللون الأسود والأخرى بألوان جلد النمر، واختارت وضعيات مختلفة للتصوير وظهرت أمام جمهورها في أبهى حلة ونالت آلاف الإعجابات والتعليقات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alllllla ala gamalo sharm😉Sofinar🧜‍♀️Sofinaz🧜‍♀️sofi🧜‍♀️Soso

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على الجهة الأخرى،  تصدر اسم صافيناز مواقع الأخبار الفنية خلال فترة الصيف، وذلك بعد أن تم تقديم بلاغ في حقها واتهامها بنشر الفسق والفجور والفعل الفاضح، وذلك على خلفية تحريضها لبعض الفتيات لمشاركتها الرقص خلال أحد حفلاتها في الساحل الشمالي في مصر وظهورهن بملابس فاضحة.

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