ميريام فارس تحيي عيد الحب في تركيا

تحتفل النجمة اللبنانية ميريام فارس، بعيد الحب خلال حفل غنائي تحييه في إسطنبول بتركيا، يوم الاثنين الموافق 14 فبراير/شباط المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أفضل وأشهر أغنياتها لجمهورها.

و كتبت ميريام فارس: (كتير متحمسة لإحياء حفل عيد العشاق في إسطنبول، تركيا).

وأحيت الفنانة ميريام فارس، مؤخرا حفلا غنائيا بحضور جماهيرى في أبو ظبي، وأشعلت الحفل بالعديد من أغنياتها المحببة لدى جمهورها، كما قدمت أغنية (زهرة) والتي غنتها للمرة الأولى على المسرح بعد أن قدمتها مع النجم آسر ياسين وحققت نجاحا كبيرا.

يذكر أن آخر، أعمال ميريام فارس، أغنية (قومي) باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب)، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.