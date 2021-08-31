ميريام فارس تشارك صُور جريئة بحمالة الصدر.. والجمهور "خلصوا فلوسها"!

شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس مجموعة صُور لها من أجواء الإجازة الصيفية التي تقضيها برفقة عائلتها.

ميريام فارس في الصُور المتداولة ظهرت وهي ترتدي حمالة الصدر المخصصة للسباحة ونسقت معها تنورة صيفية ذات خصر عالي، واثارت الصُور هجوم الجمهور وغضبهم بسبب جرأتها وارفقوا عدة تعليقات كان منها "المصاري خلصت يا جماعة...افهموا".. وتابع آخر "خبت وجهها لانه من غير ميكاب اما الباقي ماعندها مشكلة كل الكوكب يتفرج عنه".. وجاء في تعليق آخر "تغطي الوجه و تورينا الصدر".

في نفس السياق، كانت ميريام فارس منذ يومين قد احتفلت بعيد زواجها الـ 7 من رجل الأعمال اللبناني داني متري والذي رزقت منه بطفلين هما "جايدين وديف". أجواء الاحتفال كانت بمجموعة صُور لها وهي ترتدي فستان ابيض صيفي مفتوح من منطقة الصدر والمنطقة السفلية، وظهرت عائلتها في الصُور وهم يحتضنون بعضهم أمام أحد الشواطئ.

ميريام فارس كانت أيضاً قد أثارت غضب الجمهور منذ أيام بعد أن احتفلت بعيد ميلاد ابنها الأصغر "ديف" عن طريقة مجموعة صُور أظهرتها وهي ترتدي ملابس السباحة وببطن منفوخ أثناء فترات مختلفة من الحمل ونالت الصُور انتقادات لاذعة كان منها "التياب ب شو مزعلينك؟"... وتابع آخر "الوحيدة الي حملت وخلفت بالعالم".. وجاء في تعليق آخر "الرجل مهما كان بالدنيا معقولة يقبل زوجته عاريه كدام العالم طب ليه مافي غيرة وحياااء".

فيما يتعلق بالفن، كانت ميريام قد طرحت آخر أعمالها تحت عنوان "غدارة يا دنيا" ضمن الوثائقي الخاص عن حياتها والذي أبصر النور عبر منصة نتفليكس، وحقق الفيديو كليب الخاص بالأغنية أكثر من 8.3 مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب.



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