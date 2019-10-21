ميريام فارس تشارك في المظاهرات مع عائلتها.. وهل كشفت هوية زوجها؟

شاركت ميريام فارس صور وفيديوهات لعائلتها أثناء مشاركتهم في المظاهرات في لبنان عبر تطبيق إنستغرام.

وظهر في الفيديو ابن ميريام الوحيد "جايدن" وهو يلوح بالعلم اللبناني معبراً عن حبه لوطنه الأم وأضافت ميريام تعليق "أطفالنا مستقبل لبناننا".

صور ميريام وعائلتها لاقت رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن ملامح زوجها لم تكن واضحة بسبب إرتداءه قبعة رياضية وأغلب الصور كانت من الخلف.

يعود سبب إخفاء ميريام لهوية زوجها عن الصحافة هو رغبتها بإبقاء تفاصيل حياتها الشخصية بعيدة عن السوشال ميديا كما أعلنت سابقًا في برنامج "كاربول كاريوكي" بالنسخة العربية.

على الرغم من حرص الفنانة وزوجها على إخفاء حياتهما الشخصية عن وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن ذلك لم يمنعها من المشاركة في مظاهرات لبنان وإثبات حبها لوطنها وشعبها.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: