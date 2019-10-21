المتظاهرون يحملون إنجي خوري ومطالبات بترشيحها للحكومة الجديدة.. (فيديو)!

شاركت السورية المثيرة للجدل "إنجي خوري" في المظاهرات اللبنانية بما يتعلق بالوضع السياسي وعدم إتخاذ أي إجراءات لمصلحة الشعب وكان أخرها وضع ضريبة على مكالمات تطبيق "الواتس أب".

ظهور إنجي كان كالعادة مثيراً للجدل، إذ نُشر فيديو لها من قلب المظاهرة محمولة فوق أيادي المتظاهرين الذين ظهروا وهم يهتفون بإسمها.

الفيديو الذي أثار الجدل على السوشال ميديا رافقته تعليقات منوعة منها: "نريد إنحي في الحكومة الجديدة"، "مظاهرات لبنان أحلى من موسم الرياض"!

يذكر أن خوري وجهت دعوى قضائية بحق الفنانة اللبنانية قمر والفنان اللبناني أدم بتهمة اختطافها وتواجه أيضاً ما يقارب 5 دعاوى من قمر بتهمة تشويه السمعة وغيرها.

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