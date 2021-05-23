ميريام فارس تطل على جمهورها بفيلم وثائقي..وصُورة مُسربة تثير الجدل بسبب جُرأتها المبالغ فيها!

تطل النجمة اللبنانية ميريام فارس على جمهورها لأول مرة بعد غياب طويل بسبب المرض والولادة وغيرها من الأمور.

ميريام اختارت أن تطل بطريقة مميزة من خلال فيلم وثائقي سيتطرق إلى حياتها خلال فترة الحجر المنزلي الإجباري بسبب فيروس كورونا، كما أن الفيلم سيظهر لقطات من حملها بطفلها الثاني الذي رُزقت به منذ أشهر قليلة. أما الخبر المتعلق بأعمالها الفنية فـ ستشارك مع محبيها تحضيرات ألبومها الغنائي القادم بعد غياب سنوات والى الآن من غير الواضح ما إذا كان سيبصر الألبوم النور من بعد الفيلم مباشرةً والذي سيعرض في الثالث من شهر حزيران.

السؤال الذي ورد للأذهان ما إذا كانت فارس ستشارك هوية زوجها رجل الأعمال "داني متري" للعلن وبشكل واضح بعد سنوات من إخفاء هويته والتي دفعت الراحلة "أمل حمادة" خلال إحدى مراحل حياتها للتعليق بـ "مين ماخدة...ليش ما فرجتينا عليه"!..لتصبح هذه الجملة مُرتبطة بشكل أساسي بـ ملكة المسارح ميريام فارس.

في نفس السياق، تم تداول صُورة لـ ميريام من الفيلم الوثائقي وأظهرت النجمة وهي ترتدي توب قصير على شكل حمالة صدر مع تنورة طويلة، وكشف اللوك عن بطن ميريام الذي كان بأشهر الحمل الأخيرة منذ مدة واعتبر الجمهور أن الصُورة جريئة بعد تعليقات منها "ليش هالتقليد للأجانب والجرأة الي ما الها داعي"...وتابع آخر "المنظر أوفر ومؤذي للعين".

ميريام فارس وآسر ياسين!

فنياً، ميريام تواجدت خلال الموسم الرمضاني من خلال الإعلانات المصرية والتي لها طابع مميز في كل سنة، وحققت ميريام من خلال الإعلان الذي جمعها بـ الممثل المصري آسر ياسين نجاح ساحق وضعها ضمن المراتب الأولى من ناحية أفضل الإعلانات كما أنها تصدرت الترند عبر تويتر لعدة مرات خلال أسبوع واحد.



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