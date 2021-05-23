رحمة رياض تُعلن خطوبتها وتشارك صُورتها الأولى برفقة خطيبها الوسيم!

أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض خبر خطوبتها للجمهور بمشاركة الصُورة الاولى لهما معاً وارفاقها بتعليق "باركولي".

الجمهور بدوره وجه التهاني للفنان العراقية وكذلك الأمر مع زملائها وأولهم كانت الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط التي علقت بـ "أحلى خبر في الدنيا كلها ، مبسوطة من كل قلبي الك ، نيالو فيكي اخد احلى و اطيب و اجدع بنت الله يوفقكم و يسعدكم و يبعد عنكم كل شر يا رب".

من هو خطيب رحمة رياض؟

ألكسندر علوم شاب أمريكي من أصل عراقي بدأ حياته الفنية كعارض أزياء في الولايات المتحدة الأميركية وشارك في إعلانات لأهم العلامات التجارية في العالم مثل "دولسي أند غابانا و غوتشي". ومن ثم انطلق إلى عالم التمثيل، حيث وجد نفسه أكثر في هذا المجال وشارك في أول أعماله التمثيلية في الشرق الأوسط من خلال مسلسل "أم بديلة" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2020.

عن دوره في مسلسل أم بديلة، فقد لعب دور خالد الورقي والذي هو ابن رجل الأعمال وصاحب مصنع وشركة الورقي للألبان وبسبب حياتيه العملية تحول إلى انسان واقعي جدا وتزوج من ابنة عمه بطريقة تقليدية لتتغير حياته وأفكاره من بعد هذا الزواج.

بالحديث عن رحمة رياض فقد شغلت حديث الجمهور خلال اليومين السابقين بسبب تصريحاتها حول كونها نجمة العراق الاولى مما أوقعها بحرب مباشرة مع الفنانة العراقية شذى حسون التي علقت بـ "نمبر وان"، وكذلك مع جمهور النجمة أصيل هميم الذي اعتبر أن النجاحات التي تحققها نجمتهم أهلتها لتكون هي النجمة الأولى.



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