محمد سامي وفضيحة جديدة بطلتها مريم سعيد!

عادت المشاكل والفضائح لملاحقة المخرج المصري محمد سامي وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه من خلال مسلسل "نسل الأغراب" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني

وبطلة الفضيحة الجديدة هي الممثلة مريم سعيد التي فتحت النار عليه بعد إنتهاء تعاونها معه في مسلسل نسل الأغراب. وصرحت مريم سعيد بأنها تعرضت للإهانة والشتائم من المخرج محمد خلال أحداث العمل بحضور ابنتها في كواليس العمل.

وجاء تحديداً بتصريحات مريم "محمد سامي كان بيشتمنا وسكت من أجل لقمة العيش، ولما قررت أنسحب قال لي هطالبك بشرط مليون جنيه حسب العقد المبرم بيننا".

وأضافت "محمد سامي أصبح إنسان مغرور وقدمت شكوى للإنتاج ولم أحرر له محضر ودعيت عليه في رمضان ودعوتي أستجابت وتم وقفه من الشركة المتحدة".

وبالفعل ما حدث أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واليت كانت هي المنتجة لمسلسله الاخير "نسل الأغراب"، قد أخذت القرار بوقف التعامل معه من دون التطرق للأسباب، إلا أن الأغلب خمن أن القرار جاء بسبب ردود الأفعال السلبية على الحلقة الاخيرة من نسل الأغراب والتي احتوت على الكثير من مشاهد القتل والعنف.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد أكدت في وقت سابق على موضوع التكبر والشتائم بحوار جاء فيه أنه اعتاد سب العاملين بمسلسل "حكاية حياة"، وحينما اعترضت على أسلوبه قام محمد سامي بمسكها من ملابسها وتمزيقها مما تسبب في خروج جزء حساس من جسدها، كما وأضافت أنه شتمها بوالدتها وهو ما دفعها إلى فتح محضر بالحادثة.

قصة مسلسل نسل الأغراب من إخراج محمد سامي

المسلسل من بطولة زوجته مي عمر إلى جانب كلاً من الممثل المصري أمير كرارة وأحمد السقا إضافةً إلى نخبة من الوجوه من بينهم منة فضالى وأحمد مالك، أحمد داش، ملك أحمد زاهر وغيرهم.

وتدور قصة العمل في إطار درامي اجتماعي من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهامه بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج فيجد صديقه قد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه، فيقرر الانتقام منه.

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