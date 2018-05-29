ميساء مغربي: أخفيت عملي بالفن عن والدي مدة طويلة!

ميساء مغربي

حلت الفنانة ميساء مغربي ضيفة على برنامج "تالي الليل" والذي يُعرض على فضائية SBC، وتحدثت خلال البرنامج عن تجربتها في دخول عالم الفن,

حيث قالت مغربي أن الامر لم يكن سهلًا خصوصًا انها بدات مشوارها الفني من الخليج، والذي لا يُعتبر فيه دخول الفن للفتاة أمر مرفوض وغير مقبول.

وكشفت مغربي أنها اضطرت أن تخفي عملها في الفن مدة طويلة في مشوارها الفني وصلت إلى 4 سنوات عن والدها، وأضافت أيضًا أن والدها عندما علم عن عملها بالفن قاطعها لمدة عام ونصف رافضًا دخولها الفن، إلا انه الآن يشعر بالفخر بعمل ابنته وما تقدمه من اعمال.

وعن الدراما الخليجية قالت مغربي أنه بسبب عدم التطوير في الأفكار المقدمة للدراما والتي لا تحاكي الواقع ، تراجعت الدراما الخليجية بشكل كبير.

وعن حياتها الشخصية صرحت الفنانة ميساء مغربي أن العنف الأسري الذي تعرضت له من زوجها السابق كان له تبعات سيئة عليها وما زالت تعاني من بعض الترسبات بسبب هذه التجربة، إلا انها تحرص حاليًا على ان تؤثر هذه التجربة على حياتها المستقبلية.