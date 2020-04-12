ميساء مغربي توضح الحقيقة بعد أن تم التشهير بها في قضية مخدرات في دبي!

خرجت الفنانة ميساء مغربي عن صمتها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن تصدّرت قوائم البحث على غوغل بعد أن تم جرّها والتشهير باسمها في فضيحة تعاطي المخدرات مع دايلر ونجمة الإنستغرام شوق محمد في دبي.

وبحسب تصريحات صحفية لموقع "إرم"، نفت الفنانة المغربية ميساء مغربي كل الشائعات التي دارت حول تورطها في قضية المخدرات مع دايلر وشوق، وقالت: "كل ما تردد غير صحيح، وقمت باتخاذ الإجراءات القانونية، وقدمت بلاغًا لشرطة دبي ضد المعرف الذي قذفني وضد أي أحد وكل المواقع التي ذكرت اسمي في هذه القضية".

وأضافت: "حسبنا الله ونعم الوكيل في من ردد هذا الكلام، مو كفاية علينا كورونا، يجب أن يخسف بنا الله سبحانه وتعالى الأرض من كثرة الحسد والكره، إن البعض إذا ما وجد أي شيء سيء في المشوار الفني لأي شخص يتم اختراع هذه الأكاذيب".

واختتمت: "الطريف في الموضوع أن كل التعليقات التي ذكرت اسمي هي من لجان إلكترونية، يوجد أحد ما موّل هذه الحملة ضدي للتشهير بي بلا شك، هذا مقصود وعار على الصحفي الذي يخوض في أعراض الناس".

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