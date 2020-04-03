أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري على متن اليخت معاً..والجمهور"طالعين شهر عسل"!

من جديد وقع الثنائي المصري "أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري" تحت هجوم رواد السوشال ميديا بسبب تواجدهما معاً أثناء الحجر المنزلي الإجباري.

الممثلة المصرية "ياسمين صبري" شاركت صور للبحر من على متن يخت عبر حسابها في إنستجرام، وهو ما فعله رجل الأعمال "أحمد أبو هشيمة" بمشاركة صورة من على متن اليخت، ليتضح أن الثنائي يعيشان الحجر المنزلي الإجباري معاً.

الجمهور بدوره هاجم الثنائي مجدداً بحكم أنهما ما زالا مخطوبان ولم يتزوجا بعد، وإعتبروا أن الأمر مخالف للعادات والتقاليد العربية وأن ما يفعلاه لا يجوز دينياً، وأن الثنائي يشكل مثال سيء للشباب والشابات العرب.

من جهة أخرى، خمن البعض أن الثنائي فعلاً تزوج ولم يعلنا عن الموضوع بعد، وهو ما يفسر تواجدهما الدائم معاً وعلى الأغلب أنهما بشهر العسل

يذكر أنه منذ مدة إنتشرت صور للثنائي من داخل نفس النادي الرياضي وهو على الأغلب الموجود في قصر أبو هشيمة.

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