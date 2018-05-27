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ميرا كابور تشارك صورًا مذهلة لطفلتها ميشا وتعلّق: "إنها تكبر بسرعة!"

ميرا كابور تشارك صورًا مذهلة لطفلتها ميشا وتعلّق: "إنها تكبر بسرعة!"
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