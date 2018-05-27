شاهد كابور وزجته ميرا وابنته ميشا

من الممكن أن الطفلة ميشا ابنة نجم بوليوود "شاهد كابور" لم تنضج بعد لتفهم ما معنى وسائل تواصل إجتماعي، لكنها غزت هذه المواقع بالفعل، خصوصًا أن أمها "ميرا راجبوت" التي تقوم بنشر صورها باستمرار على موقع إنستغرام تعتقد أن الطفلة ميشا تكبر بسرعة.

قامت ميرا بنشر مجموعة من الصور الرائعة للطفلة الظريفة والجميلة "ميشا" ترتدي فيها قميص أسود فاتن الجمال وبنطال جينز، وكتبت تعليقًا على إنستغرام: "إنها تكبر بسرعة!!".

ميرا حاليا تنتظر قدوم مولود جديد، حيث أعلن شاهد كابور من شهر أن زوجته حامل بطفلهم الثاني، وميرا كانت قد قالت سابقًا في السنة الماضية أنها تود ان ترزق بطفل ثانٍ في أقرب وقت وكان تعليقها أثناء حضورها مناسبة عيد الأم في أحد الأماكن: "نعم أحب عملي، خاصة في مجال المحاكاة الإبداعية، لكن هناك وقت دائما لعائلتي".

وهذه بعض الصور للطفلة الملائكية والجميلة "ميشا":

A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira.kapoor) on May 25, 2018 at 10:50pm PDT

A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira.kapoor) on Feb 10, 2018 at 4:58am PST

A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira.kapoor) on Nov 26, 2017 at 1:59am PST

A post shared by Mira Rajput Kapoor (@mira.kapoor) on Dec 26, 2017 at 5:05am PST

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