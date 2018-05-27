ميرا كابور تشارك صورًا مذهلة لطفلتها ميشا وتعلّق: "إنها تكبر بسرعة!"
من الممكن أن الطفلة ميشا ابنة نجم بوليوود "شاهد كابور" لم تنضج بعد لتفهم ما معنى وسائل تواصل إجتماعي، لكنها غزت هذه المواقع بالفعل، خصوصًا أن أمها "ميرا راجبوت" التي تقوم بنشر صورها باستمرار على موقع إنستغرام تعتقد أن الطفلة ميشا تكبر بسرعة.
قامت ميرا بنشر مجموعة من الصور الرائعة للطفلة الظريفة والجميلة "ميشا" ترتدي فيها قميص أسود فاتن الجمال وبنطال جينز، وكتبت تعليقًا على إنستغرام: "إنها تكبر بسرعة!!".
ميرا حاليا تنتظر قدوم مولود جديد، حيث أعلن شاهد كابور من شهر أن زوجته حامل بطفلهم الثاني، وميرا كانت قد قالت سابقًا في السنة الماضية أنها تود ان ترزق بطفل ثانٍ في أقرب وقت وكان تعليقها أثناء حضورها مناسبة عيد الأم في أحد الأماكن: "نعم أحب عملي، خاصة في مجال المحاكاة الإبداعية، لكن هناك وقت دائما لعائلتي".
وهذه بعض الصور للطفلة الملائكية والجميلة "ميشا":
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