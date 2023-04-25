ميشيل موروني يتعرّض لهجوم كبير.. والسبب نساء عاريات في منزله

تعرّض النجم الإيطالي المثير للجدل "ميشيل مورني" لهجوم كبير وانتقادات عديدة وذلك بعد أن شارك جمهوره مجموعة من الصور الشخصية له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

ميشيل موروني يتعرض للهجوم بسبب صور نساء عارية

شارك ميشيل موروني مجموعة من الصور الشخصيّة له عبر حسابه الخاص على "انستغرام" والذي ظهر فيها وهو جالس على الكرسي في غرفة الرسم الخاصة به.

ويبدو واضحاً من خلال الصور بان النجم الإيطالي المثير للجدل كان يمارس هوايته المفضّلة وهي الرسم، حيث أنه يمتلك موهبة كبيرة وواضحة، وخصص لها غرفة خاصة من اجل الرسم.

وتعرّض ميشيل لهجوم كبير وانتقادات واسعة بعد ظهور اللوحات التي رسمها خلفه في الصور وكانت عبارة عن صور لنساء عاريات تمامًا، خاصة في القسم العلوي من جسدهن.

واعتبر المتابعون بان ميشيل قد اهان جسد المرأة، من خلال الكشف عن صور عارية، كما أنه يسعى بشكل مستمر للترويج للإباحية والتلميحات الجنسية من خلال اعماله الفنية أو رسوماته الجريئة.

نبذة ميشيل موروني

ويشار بان ميشيل موروني لديه طفلان من زوجته السابقة ذات الأصول اللبنانية حيث أنهما يعيشان مع والدتهما، ويزوران والدهما بين الحين والآخر.



واشتهر الفنان الإيطالي من خلال بطولة الفيلم الجريء 365 days والذي عرض على منصة نيتفليكس العالمية ووصف بانه "فيلم إباحي"، كما كشفت مصادر اعلامية بانه يتحضّر لفيلم خيال علمي سيكون من بطولته الى جانب النجمة "ميغان فوكس".