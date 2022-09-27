صور رومانسية تجمع بين كلوي كارداشيان وميشيل موروني.. والجمهور يتوسّل حتى يتواعدان

أشعلت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة رومانسية لها تجمعها مع النجم الايطالي الشهير "ميشيل موروني" نجم فيلم 365 يوم.

كلوي كارداشيان وميشيل موروني في غاية الانسجام

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة رومانسية تجمع ما بين نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" والنجم الايطالي الشهير "ميشيل موروني"، والتي جعلت الجمهور يجد بانهما مناسبان لبعضهما بشكل كبير.

وظهرت كل من نجمة تلفزيون الواقع وميشيل موروني في الصور خلال عرض دولتشي اند غبانا الخاص بربيع صيف 2023 في ميلان، حيث اطلقت كيم كادراشيان مجموعتها الأولى من الأزياء في هذا العرض.

وكانت كلوي تجلس بجانب ميشيل موروني خلال عرض الأزياء كما انضم اليهما كل من والدتها كريس جينر وأطفال شقيقتها نورث وسايت وشيكاغو.

ونشر ميشيل عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة شخصية تجمعه بكلوي كارداشيان حيث كان يحتضنها بكل رومانسية.

وكانت هذه الصور كفيلة بإثارة شائعات مواعدتهما لبعضهما البعض، حتى أن بعض المتابعين توسلّوا لهما حتى يقومان بمواعدة بعضهما البعض، فقال احدهم: "أنتم لا تدركون جمال الصورة نريد منكم أن تتواعدا".

انفصال كلوي كارداشيان عن تريستان تومبسون

بالرغم من انجابها لطفلها الثاني من خلال أم بديلة، إلا ان كلوي كارداشيان منفصلة عن تريستان تومبسون نهائياً وذلك بعد ان عانت معه خلال السنوات السابقة من تعدد الخيانات لها.

ومن المعروف أن تومبسون خان كلوي عدة مرات ومن ضمنها مع صديقتها المقرّبة جوردن وودز بالاضافة الى أن آخر الخيانات كانت مع امرأة وأنجبت منه طفل.