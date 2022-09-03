مي العيدان تشمت بطلاق دنيا بطمة و محمد الترك: (زواج الاشرار)!

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، جدلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعية، عقب ظهورها في مقطع فيديو تبارك من خلاله للمنتج البحريني محمد الترك، بمناسبة انفصاله عن زوجته دنيا بطمة، على حد قولها.

و شنت مي العيدان هجوماً عنيفاً علىمحمد الترك و دنيا بطمة بعد إعلان انفصالهما ووصفت زواجهما بـ(زواج الأشرار)، كما ردت الإعلامية الكويتية على المنتج البحريني بعد وصفه لها بعاقر.

وقالت مي العيدان: (أنا ما أحب أشمت في أحد ولا خراب البيوت يرضيني لكن فيه أشياء استثنائية، النهاردة فيه خبر مفرح إن محمد الترك أعلن إنه انفصل عن دنيا، إيش أخبارك محمد الله يعطيك العافية إن شالله اليوم سعيد وإن شالله زين، هذه نهاية كلنا كنا متوقعينها اللي أساسه باطلنهايته باطل).

كما و اتهمت مي العيدان محمد الترك بالبحث عن التريند حتى لو على حساب كرامة بيته، بحسب تعبيرها. ودافعت الإعلامية الكويتية عن منى السابر قائلة: (ستظل أم أولادك مهما حدث).