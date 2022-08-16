بعد طلبه الصفح منها: رد صاعق لدنيا بطمة على اعتذار محمد الترك!

في تحول غريب للأحداث أقر المنتج البحريني محمد الترك زوج المغنية دنيا بطمة بأنه أخطأ في حقها، ويرغب في إعادة الأمور بينهما، بعد التنبؤ مؤخرا بانفصالهما إثر شجار كبير.

جاء ذلك بعدما نشر الزوجان المثيران للجدل دائما، ما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ(الرسائل المبطنة) في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، تفيد أغلبها بوجود مشاكل وخلافات بينهما.

وقال زوج المغنية المغربية دنيا بطمة، في رسالة اعتذار له عبر (انستغرام)، إن الاعتذار من شيم الكبار، ووصفها بأنها ابنته وصديقته وزوجته التي وقفت معه في أصعب مراحل حياته.

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وجاء أول رد فعل لدنيا بطمة بعد رسالة الاعتذار بفيديو أثناء خضوعها لجلسة تصوير على حسابها الشخصي على تطبيق (إنستغرام) ووضعت عليه جزء من أغنية الفنانة أصالة نصري الجديدة (غلبان).

واعتبر الجمهور أن منشور دنيا بطمة تعليقاً بطريقة غير مباشرة على رسالة الاعتذار من زوجها محمد الترك خاصة أنها اختارت مقطع من الأغنية التي جاءت كلماتها: (لا ده فاته وفاته.. رميناه بماضيه وحكاياته، ده فاكر دمعنا هنا على خدنا، يا تهيؤاته، ليه هنمسك في اللي غايب، مش من قلة الحبايب).