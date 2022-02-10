مي العيدان تهاجم الفاشينيستا روان حسين و تسخر منها

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفاشينيستا روان بن حسين، بسبب كليب أغنيتها الأخيرة التي أطلقتها باللهجة المغربية.

ووجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى روان بن حسين ووصفته بأنه سيئ من كل النواحي منتقدة الكلمات واللحن والتوزيع.



وقالت مي العيدان تعليقاً على كليب (أديوس): (الكليب سييء، لا محتوى ولا كلمات ولا لحن ولا توزيع، مو حلو الكليب وتكلفة على لا شي).

وانتقدت مي العيدان صوت روان بن حسين مؤكدة أنها لا تري أنها تتمتع بصوت جميل، معلقة: (الله يخلي الأوتو تيون، الكمبيوتر يلعب بالصوت ويحوّل أي صوت لصوت جميل).

وتابعت مي العيدان: (على الأقل الكليب الأولاني كان وايد حلو، لكن الكليب الجديد سيء، مو حلو).