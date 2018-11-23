مي الغيطي تفجر مفاجأة اصابتها بورم في الثدي و الصورة تحكي الكثير!

مي الغيطي تفجر مفاجأة اصابتها بورم في الثدي

قالت الفنانة مي الغيطى، إنها أصيبت منذ أربع سنوات بورم حميد في الثدي وخلال هذه الفترة كانت تتلقى العلاج واستأصلت الورم، ونفت الفنانة الشابة إصاباتها بالسرطان، حسب اليوم السابع.

وقد فجرت الفنانة الشابة م مفاجأة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ40، يوم الثلاثاء بدار الأوبرا المصرية، وهي إجرائها عملية جراحية لاستئصال ورم بالثدي.

وكتبت مي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور (إنستجرام)، رحلة مع العلاج وعن أمنيتها قائلة: (كنت دائمًا أريد أن أرتدي فستانًا على شكل (V) مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدي)..

وأضافت: ( أردت بشدة ارتداء ذلك الفستان خصوصًا لأنه جعلني أبدو كالأميرة المحاربة، ولذلك لا يهمني ما يقوله الناس ولا أتباهى، وكنت قاصدة إنى أبين الجرح الخاص بي لأني فخورة به).