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مي سليم تنجو من حادث مريع و هذا هو وضعها الصحي

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 16 أيّار / مايو 2023 - 03:34
مي سليم
مي سليم

البوابة-نجت الفنانة مي سليم من حادث سير  مروع وقع على الطريق الدائري باتجاه المعادي، و وقع حادث السير بين أربع سيارات من بينهم سيارة (مي) التي نجت منها على الرغم من تهشم السيارة.

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بدورها طمأنت الفنانة دانا حمدان الجمهور على حالة شقيقتها الفنانة مى سليم بعد تعرضها لحادث سيارة ، وهي فى طريقها إلى تصوير أحد الأعمال الفنية، موضحة  أن الحادث كان كبيراً، إلا أن العناية الإلهية أنقذت شقيقتها مي وجاءت الصدمات بالسيارة.

مي سليم

وأشارت دانا حمدان إلى أن السيارة كان يقودها السائق الخاص، مؤكدة أن مى سليم تتواجد حاليا فى المنزل ولا تعانى من أى كسور أو كدمات، إنما مصابة بالصدمة و تحتاج فقط إلى الراحة التامة.

مي سليم
كلمات دالة:مي سليم

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