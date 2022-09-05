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مي عز الدين النُسخة الهندية تُشعل مواقع التواصل..هل تشبهها فعلًا؟ (صورة)

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 05 أيلول / سبتمبر 2022 - 05:23
مي عز الدين
مي عز الدين

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة لفتاة هندية تدعى "أديتي بهاتيا" نسخة طبق الأصل عن الفنانة المصرية مي عز الدين .

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شبيهة مي عز الدين الهندية

وتفاجأ الجميع عندما رأى الصورة بكمية الشبه الكبير بين الفتاة الهندية والفنانة مي، إلى درجة أن البعض أكد أنه يمكن نشر صورة هذه الفتاة على أنها مي عز الدين دون أن يلاحظ أحد، مع العلم أن مي تكبر الفتاة الهندية بحوالي 20 عامًا.

وعلى إثر ذلك، لاقت الصورة تفاعلًا لافتًا من الجمهور، وأطلق البعض على الفتاة الهندية لقب "مي عز الدين النسخة الهندية" وتداول العديد من روّاد مواقع التواصل الصورة على نطاق واسع.

 

شائعات زواج مي عز الدين

 

تعتبر الفنانة المصرية مي واحدة من الفنانات اللواتي لم يتزوجن إلى الآن، رغم امتلاكها مقومات المرأة الجميلة والمثالية، لكن يبدو أن الوضع قد تغيَّر الآن.

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وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج مي من مواطنها الفنان المصري أحمد السعدني، مُشيرين إلى أنهما أقاما حفل زفاف أسطوري.

وأوضح مقربون أن علاقة مي والسعدني قوية للغاية، فقد تعاونا في العديد من الأعمال من بينها مسلسل "وعد" عام 2016.

لكن اتضح فيما بعد أن الأخبار محظ إشاعات لا غير.

كلمات دالة:مي عز الدين

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