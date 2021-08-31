مي عمر .. دخلت التمثيل من باب الزواج

مي عمر فنانة مصرية وهي زوجة المخرج محمد سامي، اقتحمت مي عمر عالم التمثيل بمساعدة زوجها حيث كان أول أعمالها مسلسل حكاية حياة من إخراج زوجها محمد سامي وهو ما جعلها دائمًا تحت الانتقاد.

مي عمر انستقرام:

تعتبر مي عمر من النجمات اللواتي يهتممن بالسوشال ميديا، ويبلغ عدد متابعي حسابها على انستغرام ما يقارب الـ 9 مليون متابع، وتحرص مي عمر على مشاركة جمهورها صور إطلالاتها بالإضافة لعدد من الصور العائلية.



مي عمر وزوجها:

تتعرض مي عمر عادة للانتقاد بسبب مهنة زوجها حيث يرى الكثيرون أنها لا تتمتع بأي موهبة وان تواجدها بالفن هو من دعم زوجها محمد سامي، إلا أن الثنائي عادة ما يتجاهلا هذه الانتقاد ويحرصان بشكل كبير على مشاركة جمهورهما صور رومانسية تجمعهما للكشف عن متانة علاقتهما.



مسلسلات مي عمر:

عدد كبير من مسلسلات مي عمر من إخراج زوجها محمد سامي، والبدايات كانت بدعم كبير منه، ومن أبرز مسلسلات مي عمر:

مسلسل حكاية حياة الذي عرض عام 2013 وهو من بطولة غادة عبدالرازق

قصة مسلسل حكاية حياة:

يروي قصة سيدة تدعى حياة وهي سيدة تعاني من مرض بانفصام شخصي، وتتواجد في مستشفى خاص بالأمراض العقلية بعد ان تسببت بمقتل والدتها.

وتنجح حياة باقناع الطبيب المشرف على حالتها بأنها ضحية لعائلتها، مما يجعل الطبيب يساعدها في الخروج من المنزل، وتبدأ بعدها حياة صراع في حياتها خارج المستشفى

المسلسل من بطولة: غادة عبدالرازق، طارق لطفي، أحمد زاهر، روجينا، خالد سليم، رزان مغربي، سميرة محسن، نهى العمروسي وآخرون.



مسلسل كلام على الورق والذي عرض عام 2014 وهو من إخراج زوجها محمد سامي ايضا وبطولة هيفاء وهبي

تدور الأحداث حول جريمة قتل لأحد المصريين المقيمين في لبنان، وتتم حبيبة البيطار وهي مصممة أزياء بالجريمة، وخلال التحقيق يتضح وجود شبكة لمصريين مقيمين في لبنان مما يقلب الأحداث.

والمسلسل من بطولة هيفاء وهبي، أحمد زاهر، ماجد المصري، حسين الإمام، أحمد صلاح السعدني، طلال الجردي، يوسف حداد وآخرون.

مسلسل حالة عشق وعرض عام 2015 ومن بطولة مي عز الدين

مسلسل الأسطورة عرض عام 2016 من بطولة محمد رمضان وإخراج زوجها محمد سامي وجسدت فيه دور شهد

مسلسل عفاريت عدلي علام عرض عام 2017 ومن بطولة عادل امام واخراج رامي امام

مسلسل ريح المدام عرض عام 2017 ويعتبر أول تجارب معي عمر الكوميدية وشاركها في البطولة أحمد فهمي

مسلسل ولد الغلابة عرض عام 2019 من إخراج زوجها محمد سامي وبطولة أحمد السقا

مسلسل لؤلؤ عرض عام 2020 وأشرف على إخراجه محمد سامي وهو البطولة الأولى المطلقة لها

مسلسل نسل الأغراب عرض عام 2021 من إخراج محمد سامي وكان سببًا بالعديد من المشاكل



صور مي عمر:

تنشر مي عمر صور كثيرة لها عبر حسابها في انستغرام وتتعرض بعض صورها للانتقاد بسبب جرأتها الشديدة، فيما تحظى بالغزل بسبب جمالها في الكثير من الصور

مي عمر ومحمد سامي

تزوجت مي عمر من محمد سامي عام 2010 وذلك بعد قصة حب جمعتهما خلال دراستهما بالجامعة، وأنجبت مي عمر مع زوجها طفلتين، وحرص محمد سامي على ادخال زوجته عالم التمثيل ودعمها بهذا الأمر بشكل كامل.

فستان زفاف مي عمر

عرضت مي عمر فستان زفاف وصلت تكلفته الى ما يقارب الـ 15 مليون دولار من تصميم المصري هاني البحيري، وأثار سعر الفستان جدلًا واسعًا بسبب ارتفاعه.

وأوضح هاني البحيري بعدها أن المجوهرات التي وضعت على الفستان مكلفة جدًا وهو سبب ارتفاع سعره، وأنه عمل على الفستان لمدة سنة كاملة.

من هي الفنانه مي عمر

مي عمر فنانة مصرية من مواليد 1988، درست مي عمر في الجامعة الأمريكية في كلية الإعلام قسم الصحافة، ووقعت في حب محمد سامي ورفضوا أهلها تزويجهما بدافع الخوف عليها.

بدأت مي عمر مشوارها في التمثيل من خلال مسرح الجامعة الأمريكية، وأخفت مي عمر حبها للتمثيل عن أسرتها وذلك لخوفها من رأيهم، في بداية مشوارها الفني توجهت مي عمر لمجال الإنتاج لكن لم تتمكن من إنجاز أي تقدم فيها.

اتجهت مي عمر بعد ذلك إلى الإخراج وقامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد، وصرحت سابقًا أنها لم تشعر بالراحة في هذا المجال، لتتجه بعدها للتمثيل بدعم من زوجها.

مي عمر بدون مكياج

تتمتع مي عمر بجمال طبيعي، وتعتبر من النجمات اللواتي ظهرن دون مكياج في الكثير من اعمالهن