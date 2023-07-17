نادين الراسي تهاجم معتصم النهار.. وتؤكد "لم يصل لتيم حسن"

هاجمت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الفنان السوري معتصم النهار، بعد انتقاد الأخير للإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية وسخريتها من الشعب السوري لعدم معرفته "الشوكولامو".

نادين الراسي تهاجم معتصم النهار

وقالت الراسي، خلال حلولها ضيفةً في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، أن تصريحات النهار تشبه أخلاقه خاصة بعد وصفه للأحمدية بـ"المعتوهة"، مضيفةً: "الست نضال الله يخليلي ياها ويرضى عليكن هي الإنسانة مش سيئـة وخانـها التعبير بمكان ما".

وتابعت كلامها: "وشو الشعب السوري واللبناني واحد ، وأي فنان تلفظ بكلمة بشـــ,ــعة بترجعلك وبتشبه أخلاقك وهي لطشـة لمعتصم النهار".

كما لفتت الراسي إلى أن معتصم النهار لم يصل للنجاح الذي حققه مواطنه تيم حسن، كما أنه السبب الرئيسي في عدم وضع منصة شاهد صورتها في البوستر الدعائي لمسلسل "بيروت 303"؛ مشددةً إلى أنه هو من طلب ذلك.

