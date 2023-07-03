نادين نجيم تؤكد شراكتها مع النجم محمد الأحمد في رمضان 2024

تناقلت العديد من المصادر في وقت سابق أنباء عن ثنائية تجمع النجم السوري محمد الأحمد والفنانة اللبنانية نادين نجيم في رمضان المقبل 2024.

وأشارت هذه المصادر أن العمل هو الجزء الثاني من مسلسل 2020 الذي كان الموسم الأول منه قد جمع نادين نجيم بالنجم السوري قصي خولي.

فيليب أسمر يعلن رسميًا عن المسلسل ونادين نجيم تؤكد

وفي الوقت الذي انتشرت العديد من التساؤلات حول حقيقة هذا الخبر، وتشكيك البعض به ورفض آخرون شراكة محمد الأحمد مع نادين نجيم وفكرة موسم ثانٍ من 2020، اكد المخرج فيليب أسمر هذه الأخبار عبر حسابه الخاص في إنستغرام.

نشر المخرج فيليب أسمر عبر ستوري حسابه في إنستغرام صورة تجمع بالنجمة نادين نجيم والفنان محمد الاحمد كاشفًا عن عمل من إنتاج شركة "سيدرز آرت برودكش" لصاحبها صادق الصباح.

ومن جانبها أكدت الفنانة اللبنانية هذه الأخبار بإعادة نشر بوست يؤكد أن العمل هو الموسم الثاني من 2020، وشراكتها مع محمد الأحمد وجاء في التعليق على المنشور: "شركة الصباح رح تجمع برمضان 2024 ثنائية جديدة ونارية رح تكون مرحلة مختلفة من مسيرة نادين نجيم ومحمد الأحمد بالجزء الثاني من مسلسل 2020 إخراج فيليب أسمر وكتابة بلال شحادات واسم المسلسل مبدئيا 2024".

مسلسل 2020

جسدت نجيم في المسلسل شخصية النقيب سما التي تقرر الانتقام لمقتل شقيقها من زعيم العصابة صافي "قصي خولي" وتتنكر بشخصية تدعى حياة لتجد نفسها في صراع ما بين الانتقام ومشاعرها بعد أن تقع في حبه.