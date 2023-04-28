نادين نجيم ترد على منتقدي صورها الجريئة مع خطيبها بصور جديدة!

البوابة-في أول تعليق لها على الانتقادات التي طالتها عقب تداول صور من إجازتها برفقة خطيبها في جزر المالديف، نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الرسمي بموقع (تويتر) مقولة لمغني الراب الأمريكي ليكراي مور جاء فيها: (إذا كنت تحيا لإرضاء الناس، فإنك ستموت من رفضهم)، وكتبت معلقة عليها: (صباح الخير للناس الجميلة).

النجمة اللبنانية كانت قد تلقت العديد من الانتقادات بعد نشرها عدد من الصور مع خطيبها وهي تستمتع بوقتها في البحر، مما جعلها تغلق التعليقات، التي جاء بعضها كالآتي: (يعني احترمي وجود أولادك.. فالحياء الحشمة مطلوبان وهما موجودان عند الكثير من المسيحيين).وجاء تعليق آخر قائلة:(لما يتجوزك ابقي قابليني قلة أدب!)، وبسبب هذة التعليقات قررت نادين نجيم إغلاق التعليقات .