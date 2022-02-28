نادين نجيم تزيِّن غلاف مجلة "فوغ" بنسخته العربية.. وتختار من بين أقوى ثلاث نساء عربيات

تألقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها العربية للاحتفاء بإنجازاتها واعتبارها أقوى النساء العربيات اللواتي يمثلن العالم العربي.

شاركت نادين نسيب نجيم متابعيها على موقع "إنستغرام" غلاف مجلة "فوغ" بنسختها العربية التي اجتمعت فيها بسيدتين معروفتين بنجاحهن وإنجازاتهن العالمية وهما خبيرة المكياج ورائدة صناعة التجميل هدى قطان ومصممة الأحذية الأردنية أمينة معادي.

وتألقت السيدات الثلاث بإطلالات سوداء قاتمة، فاختارت نادين ارتداء فستان بسيط أسود كات نسَّقته بقفازات سوداء طويلة، بينما أسدلت شعرها الأسود المموج على جانب كتقها، في حين اعتمدت مكياج من درجات النود وتزيَّنت بقلادة ذهبية صممت على شكل اسمها.

من جهة أخرى، تألقت هدى قطان وأمينة المعادي بإطلالات سوداء أنيقة وتزيَّن بقلائد ذهبية مصممات على شكل أسمائهن.

وأرفقت الصفحة الرسمية التابعة للمجلة صورة الغلاف بتعليق: "في عدد شهر مارس، تحتفي ڤوغ العربية بإنجازين بارزين، وهما: عيدنا السنوي الخامس، وأكبر أعدادنا على الإطلاق والذي يضم 500 صفحة. واحتفالاً بهذه اللحظة المهمة، يزدان غلاف العدد بثلاث من أقوى النساء العربيات اللواتي يمثلن العالم العربي على الساحة العالمية، وهن: مصممة الأحذية أمينة معادي، والفنانة نادين نسيبنجيم، ورائدة صناعة التجميل #هدى_قطان، واللواتي يقدمن جميعًا رمزًا قويًا للمرأة العربية العصرية، حيث يحطّمن الصورة النمطية القديمة للمرأة الخانعة بفضل قوتهن وجمالهن وريادتهن في مجالاتهن وتوليهن المسؤولية."

