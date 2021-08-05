نادين نجيم تسترجع ذكرى انفجار بيروت بصور صادمة

أستعادت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم ذكريات مأساة تدمير منزلها في لبنان، على أثر انفجار مرفأ بيروت في الذكرلا الأولى للإنفجار التي صادفت امس 4 آب/أغسطس.

وأعادت نادين نشر صور تحطيم منزلها، عبر حسابها بموقع (انستجرام)، مصحوبة بتعليق :( بذكرى ٤ أغسطس ما رح ننسى ابداً الجريمة الإنسانية يلي صارت بحق الشعب اللبناني).

وتابعت:(هيدي مش حرب هيدا كان نهار طبيعي متل كل ايام السنة والناس قاعدة ببيوتها بأمان مرتاحة ...فجأة بلحظة وبغفلة عين فجّرونا ! ليه؟ كلنا منعرف الجواب. الله اكبر منكم و الله مع كل انسان اتضرر جسدياً ومعنوياً ومادياً الله يرحم الضحايا و يصبّر اهلهم ،الحجر بيتعوض بس الإنسان ما بيتعوّض ما في شي رح يعوّضنا غير عدالة السما).

وكانت نادين نسيب قد نجت بأعجوبة من الإنفجار، بعد أن تعرّضت لإصابات بليغة في وجهها، كون منزلها قريب من موقع الإنفجار.

و فنيا، أعلنت منصّة (شاهد VIP) رسمياً موعد عرض مسلسل (صالون زهرة) الذي تُجسّد بطولته الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل معتصم النهار.

وقدّم الفيديو الترويجي، الذي كشف عن تاريخ عرض العمل الدراميّ في 19 آب/أغسطس الجاري، تعريفاً عن زهرة بعبارة: (من منهم يمتلك الجرأة ليقاوم شراستها ويمتلك مشاعرها).

يذكر أنّ (صالون زهرة) مؤلف من 15 حلقة، وهو من كتابة ندين جابر، ومن إخراج جو بو عيد. ويقوم بأدوار البطولة إلى جانب نجيم والنهار مجموعة من النجوم أبرزهم: طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.

العمل اجتماعيّ، يطرح قضايا النساء وهواجسهنّ بأسلوب كوميديّ ودراميّ معاً.