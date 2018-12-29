نادين نجيم تستعد لتصوير مسلسل (خمسة و نص) أمام قصي خولي

شهدت الأيام الماضية العديد من جلسات التحضير بين فريق عمل مسلسل (خمسة ونص)، لوضع الخطوط الرئيسة للشخصيات والإتفاق على الملامح الخارجية لكل شخصية، حيث يقوم ببطولة المسلسل نادين نسيب نجيم، قصي خولي، ومعتصم النهار.

وتبدأ الممثلة نادين نسيب نجيم تصوير مشاهدها الأولى في المسلسل يوم 5 كانون الثاني/يناير المقبل، على أن يستمر التصوير لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ليكون جاهزاً للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل، حسب موقع الفن.

وتطل نجيم ضمن في المسلسل بدور طبيبة أورام وبرداء المرأة القوية، لكن لن تحتوي قصة المسلسل أي صراع للفوز بقلب البطلة، كما تردد، لكن الأكيد هناك قصة حب مستحيلة ستجمع بين نادين نسيب نجيم وقصي خولي ضمن أحداث المسلسل.