شاهد: نادين نجيم تكشف عيوب بشرتها دون حرج و تثير اعجاب جمهورها

نادين نجيم

استطاعت الفنانة اللبنانية نادين نجيم أن تثير إعجاب الجمهور، بتصرفها النابع عن الجرأة والثقة بالنفس من خلال نشر لقطات مقربة من وجهها كشفت طبيعة بشرتها بوضوح.

نادين نجيم ظهرت في الفيديو وهي دون مكياج تماماً، ويبدو على وجهها علامات الإرهاق من العمل، ومع تقريب الكاميرا من وجهها، تم رصد بثور على أحد وجنتيها، حسب موقع مجلة ليالينا.

و تفاعل الجمهور مع مقطع نادين نجيم دون مكياج، مؤكدين على جرأتها في اتخاذها هذه الخطوة، دون أن تحاول أن تثبت أن بشرتها مثالية، فهي بهذا الفيديو توصل رسالة للفتيات بشكل غير مباشر، تفيد بأن الفنانة مثل أي فتاة تعاني من مشاكل في بشرتها، وأنها متقبلة الأمر وتعرضه دون الشعور بالحرج.

الجدير بالذكر أن نادين نجيم سوف تخوض الماراثون الرمضاني 2019، من خلال مسلسل (خمس ونص) مع النجمين قصي خولي ومعتصم النهار.