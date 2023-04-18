نادين نجيم لباسم ياخور: "بحبك كتير وإن شاء الله نجتمع حتى لو إخوة"

اختار الفنان السوري باسم ياخور الفنانة اللبنانية نادين نجيم من أجل مشاركته في ثنائية بعمل درامي عاطفي، لافتًا إلى أنه يحب حضورها.

باسم ياخور يختار نادين نجيم لمشاركته في ثنائية رومانسية

في التفاصيل، حلَّ باسم ياخور ضيفًا في برنامج "مراحل" في الإعلامي علي العلياني، وطلب منه الاختيار اسم من بين مجموعة من النجمات لمشاركته في عمل عاطفي، وشملت القائمة كل من: ماغي بوغصن، وأمل بوشوشة، وسيرين عبدالنور، ونادين نجيم، ليقع اختياره على الأخيرة.



بدورها، أعربت نجيم عن حبها لياخور وسعادتها بهذا التصريح، لافتةً إلى أنها ترغب في العمل معه نستقبلًا حتى وإن لم يقدما دور حبيبين، وكتبت في تغريدة لها: "وانا بحبك كتير و الله يعطيك الف عافية على هل الدور الرائع بالعربجي واتشرف فيك والايام جاية ان شاء الله نجتمع حتى لو إخوة".

ليرد عليها ياخور: "شكرا لذوقك واحترامك نجمة ومبدعة 🙏🏻🤍".

ردود أفعال المتابعين

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من رأى أن الفنانين سيقدمان ثنائية مميزة، وبين رافض، إذكتب أحدهم: "لا يستر عرضك باقي انت بس ما خربتك نادين وعملت معك ادوار فارغة خليك عنا بقدرك وقيمتك ولا تعمل متل ما صار بقصي لا قدر ولا قيمة ولا اداء".

وأضافت أخرى: "يا خسارة فكرت بعد دورك بالعربجي تختار اسم يليق بمسيرتك مثل #سيرين_عبدالنور بس يالله..الله يوفقك لنسفئ".

من جهتها كتبت إحداهن: "بتلبقلو نادين بالتمثيل اكتر وحدة 👍👍اختيار موفق"، وأضافت أخرى: "اوووف من زمان شو نفسي يجتمعوا بعمل".