نادين نجيم متهمة بالذكورية و التقليد الأعمى بسبب هذا التصريح

مرّة جديدة، تتّهم الممثلة نادين نجيم بالتّرويج لأفكار ذكوريّة، وبمعاداة بنات جنسها، بسبب تصريح لها قالت فيه (أفكر بعقل رجل وأتصرّف كامرأة).

فقد هاجم مغرّدون على (تويتر) نادين، واتّهموها بالتقليل من شأن النساء، باعتبار أنّهن يحتجن إلى عقل الرّجل ليحسنّ التفكير، وأعادوا نشر تصريحات قديمة لها، حين قالت في مقابلة لها، إنّها تشجّع ابنها على إقامة علاقات قبل الزواج، وتمنع ابنتها من ذلك، وإنّ الرجل لا ينضج دون المرور بهذه التجارب، وإنّه في حال لم يكن متعدّد العلاقات في شبابه سيقوم بذلك بعد الزواج.

نادين سارعت إلى الرد على الحملات المهاجمة فكتبت: (للتوضيح: (أفكر كرجل وأتصرف كإمرأة) هو مقتبس عن عنوان أحد الكتب المفضلة لدي للكاتب ستيف هارفي، واحد من أكثر الكتب مبيعًا في العالم، لذلك توجيه الإهانات لي تبعًا للتفسير الخاطئ للعنوان ينم إما عن الجهل أو الإساءة المتعمّدة. كما أنني إمرأة وافتخر بنفسي وبعقلي كما افتخر بجميع النساء)، حسب موقع دنيا الوطن.

وكان لافتاً أن إحدى المتابعات نشرت مقطع فيديو للممثلة سيرين عبد النور وهي تستخدم عبارات مشابهة في مقابلة سابقة لها مع الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، فتمّ إتهام نجيم بـ (التقليد الأعمى).

الردّ الأقسى، جاء من جمعية FEMALE المناصرة لحقوق المرأة، التي أكّدت أنّ نجيم إما أنها تمعن في تحقير النساء، وإما أنها لم تقرأ الكتاب فتورّط في العنوان ونسيت المضمون، مع أن العنوان بحد ذاته مهين.

وجاء في رد الجمعية (توضيح نجيم لم يفيدها بل زاد من تورطها خاصة أن الكتاب الذي روّجت له يسلّط الضوء على ابتعاد الرجال عن النساء اللواتي يقلن إنهن مستقلات، ولا يحتجن إلى رجل في حياتهن، مشيراً إلى ضرورة أن يشعر الرجل بأنه هو من يوفر الحماية للمرأة، وإلا فسيكون بلا فائدة).

وتابعت الجمعية (يشير الكاتب هارفي إلى أنه حين يتعرف رجلٌ إلى امرأة أعجبته، يدور في مخيلته أمران: الأول: ممارسة الجنس معها، والثاني: كم سيستغرق الأمر لتحقيق ذلك)، ناهيك أن الكاتب يقدم المرأة سلعة جنسية، ويتجاهل قدرتها على إيقاع رجل بحبها، كما يُظهر أن فشل العلاقات يعود إلى تفكير المرأة التي لا تتدارك كيفية اتخاذ قراراتها).